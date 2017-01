Kraftig fall i antall overnattinger

Da NHO Reiseliv nylig sendte ut sin månedsstatistikk for november 2016, kom det frem at Nord-Norge har en økning i antall overnattinger på 5 prosent. Det er hele 18 prosent økning i Troms og 3 i Nordland. For Finnmark sin del ser tallene langt dystrere ut. Overnattingene i Finnmark gikk ned med 24 prosent i november.

Nordnorsk Reiseliv ser at det er en nedgang i yrkestrafikk, kurs og konferanser. Om man ser tallene for hele året, ser det ikke så dårlig ut for Finnmark sin del.

– Kurs og konferanse og yrkestrafikk har gått ned sju prosent fra januar til november, mens ferie og fritid har gått opp med sju prosent. Yrkestrafikk og kurs og konferanse er veldig avhengig av konjunkturene i det øvrige næringslivet. Men sju prosent er ikke så veldig mye, sier reiselivssjef Hilde Bjørkli.

Hun forteller at en av grunnene til nedgangen er at det er enklere å komme seg til Troms og Nordland, som har henholdsvis 13-14 og 10-12 flyavganger, pluss en direkteavgang til London.

– Alta og Kirkenes har bare tre avganger. Og når chartertrafikken går kraftig opp, går den mest til Tromsø og Evenes, sier hun.