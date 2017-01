Kan ta kontakt med tolk fra ambulansen

Fra mandag fikk Kariann Sjøvold og resten av ambulansepersonellet til Finnmarkssykehuset tilgang til tolk for samiske pasienter.

– Det kan føles tryggere å kunne snakke sitt daglige språk eller morsmål i akutte situasjoner. Det er heller ikke alltid så enkelt for en samisktalende pasient å huske ord på et andrespråk når man er syk. I kontakt med helsevesenet kommer man av og til i situasjoner hvor det er ekstra viktig med tolk på grunn av pågående behandling eller tilstander som krever bedre oppfølging, heter det i en pressemelding fra Finnmarkssykehuset der Randi Andersen har vært prosjektleder for tolkeprosjektet.

Behovet andre veien kan være like viktig.

– Ambulansepersonell ved Finnmarkssykehuset er på sin side avhengig av blant annet å innhente korrekt og utdypende informasjon fra pasienten, og dette kan være vanskelig dersom personellet ikke snakker samisk, heter det i begrunnelsen for å sette i gang prosjektet.