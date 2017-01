Foreldrebetaling til behandling

Foreldrebetalinga i de kommunale barnehagene skal nå utredes på nytt. Saken har kommet opp etter at Altaposten har skrevet om saken, og spesialrådgiver Per Hindenes har kommet frem til at kommunen har praktisert betalinga feil.

– Sånn som saken har blitt, har vi vurdert det dithen at vi bør endre dette tilbake til praksisen som var tidligere, at man fakturerer den reelle tiden man er i barnehagen. Det er ikke en veldig stor jobb, og vi ønsker å foreslå at vi starter med det allerede fra neste barnehageår. Det betyr at vi må endre vedtektene, og vi kan legge det frem for neste hovedutvalgsmøte hvis dere ønsker det, sa den nylig påtroppede kommunallederen, Rikke Raknes, i hovedutvalgsmøtet tirsdag morgen.

Da ingen politikere hadde noe å tilføye, ble det bestemt at det var grei saksgang.