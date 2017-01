Delte ut prikker

Altaposten har tidligere omtalt at Scandic Alta og Barila (registrert som Parila red. merk) sto i fare for å få «prikker» for brudd på alkoholloven, etter kontroller Securtias gjennomførte på oppdrag fra helse- og sosialtjenesten. Kontrollene var såkalte «skjenkekontroller med røyk». Scandic Alta og Barila ble etter dette tildelt seks prikker.

Årsaken til prikkene var i Scandic sitt tilfelle at de hadde servert en overstadig beruset mann to shots. For Barilas vedkommende heter det at en person som åpenbart var beruset ikke ble fjernet fra lokalene. Ansatte som var på jobb på Barila hadde heller ikke kunnskaper om alkoholloven, og utestedet brøt lov om internkontroll.

– Administrasjonen har jobbet litt videre med begge sakene og har en innstilling i Scandic-saken som ble enstemmig vedtatt i hovedutvalget. I Parila-saken viste det seg at administrasjonen har gjort en feil i forhold til saksbehandling. Uten å gå for mye inn på detaljene ble straffen redusert til to prikker her, utfra nye saksopplysninger som kom inn, sier hovedutvalgsleder Kristin Jensen til Altaposten.

Scandic Alta tildeles totalt seks prikker. Tildelingen gjelder to år fra hendelsen fant sted.

Færre prikker

Stig Furu ved Barila har tidligere ment at seks prikker er altfor strengt, og påpekte blant annet at de ansatte hadde fullstendig kontroll over mannen som var inne i lokalet. Det har også administrasjonen tatt hensyn til i sin vurdering.

– På bakgrunn av en helhetsvurdering, der vi har tatt hensyn til hvor vedkommende sto, hvor lenge og at de ansatte hadde kontroll, vurderer administrasjonen at Barila kun får to prikker for brudd på lov om internkontroll, heter det.

Debatt

Selv om begge innstillingene ble enstemmig vedtatt, skapte Barila-saken debatt. For i tillegg til å ha latt en person bli værende inne i lokalet, fikk de stryk for at de ansatte på jobb ikke hadde tilstrekkelig med norskkunnskaper til å forstå hva kontrolløren ville frem til da han ønsket å se på internkontrollmappen.

– Når det gjelder internkontrollen er jeg enig. Men det kan være språkproblemer. Hva kan vi gjøre for å unngå dette? Skal vi stille krav til at de ansatte forstår kontrolløren, eller skal kontrolløren være fleksibel med tanke på språk, spør Raymond Londal (V).

– En skal være ansvarlig, så språk skal ikke være en utfordring, poengterer Bengt Rune Strifeldt (Frp).