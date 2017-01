Fra den 22. januar utvides rute 61 med to ekstra avganger alle dager unntatt lørdag. Avgangen fra Hammerfest sykehus til Alta starter kl. 04:15. Fra Hammerfest bussterminal er avgangen 04:35.

Avgangen fra Alta til Hammerfest har avgang fra Alta sentrum kl. 22:50. Ruten går innom Alta lufthavn med avgang 23:10 før bussen fortsetter mot Hammerfest.

– De to ekstra avgangene vil styrke busstilbudet mellom de to byene, og gi flere reisemuligheter for de reisende. Bussen er en vanlig rutebuss som kjører i henhold til rutetabell, og vil ikke stå å vente på sent ankommende fly, skriver kommunikasjonssjef i Finnmark Fylkeskommune, Trond Magne Henriksen, i en pressemelding.

Fylkeskommunen melder at ruta er tilpasset avgang og ankomst morgen og kveld.

– Denne ruta er likevel ingen «flybuss» da den er en ordinær ruteproduksjon som inngår i Finnmark fylkeskommunes bussavtale, heter det.

Skal du ut og reise, men er usikker på avgangen kan du alltids sjekke reiseplanleggeren her.