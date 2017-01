Vil skjenke i lavvo midt i Alta sentrum

Boazo Sami Siida AS kommer ned fra Øvre-Alta under den samiske festuka.

Selskapet, som tilbyr samiske opplevelser like ved riksveien, har søkt Alta kommune om skjenkebevilling i perioden 1. til 5. februar.

– Vi ønsker å flytte noen lavvoer til Alta sentrum i denne perioden for å vise fram tradisjonell samisk kultur. Skjenkingen vil finne sted inne i lavvoene, heter det i søknaden, som har fått positiv innstilling før møtet i hovedutvalget for helse og sosial.

Boazo Sami Siida AS har skjenkebevilling for lavvoene i Steinfossveien i Øvre-Alta fram til 2020, for gruppe 3, som er sprit. Skjenkebevillingen i Alta sentrum i februar gjelder bare gruppe 2, som er øl og vin.

– Innvilgelse skjer under forutsetning av at brannmyndighetene ikke har innvendinger i forhold til brannsikkerheten, samt at innmeldte ordensvakter er godkjent av politiet, heter det i innstillingen.