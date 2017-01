Nå kommer rekkverket

Lars Helge Beldo, daglig leder for Triangelen AS (som eier Brødrene Andersen AS), pålegges av Alta kommune å montere rekkverk oppå muren ved bilutsalget snarest. Senest skal et midlertidig rettverk være montert innen 20. januar. Naboene i Nordre Ringvei har i lang tid krevd et slikt rekkverk bygd, for å forbedre sikten i svingen.

I et brev fra kommunen til Triangelen AS fastslås det at Beldo har søkt om å utsette fristen, da det forventes at varig rekkverk er montert 30. juli. Det er ikke kommunen med på.

– Vi vil følge opp saken med befaring, og dersom det viser seg at midlertidig rekkverk ikke er montert innen fristen, vil det vedtas pålegg om retting og vurdering om overtredelsesgebyr skal utstedes i saken, heter det i brevet fra kommunen.