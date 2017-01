Mann (60) kolliderte i fylla

60-åringen fra Alta er i Alta tingrett dømt til 36 dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Mannen må i tillegg betale en bot på 60.000 kroner og er fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn «for alltid» – i realiteten fem år der du etter dette må søke om å få avlegge ny førerprøve.

I tiltalen heter det at 60-åringen lørdag 2. april i fjor, på ettermiddagen i Alta, kjørte bil til tross for at han var påvirket av alkohol. Tiltalte kolliderte her med en annen personbil med henger, slik at det oppstod materielle skader på begge bilene og tilhengeren. Blodprøven som ble tatt av mannen fire timer senere viste at han hadde en promille på 2,4.

Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig for å ha kjørt bil i påvirket tilstand. Han erkjente å ha påført den andre bilen og tilhenger skader.

– Skulle til hytta

Tiltalte forklarte i retten at han skulle til hytta dagen ulykken skjedde, og i den forbindelse skulle ut å handle mat, øl og vin. Han fortalte at han var full kvelden før da han hadde drukket en halv flaske konjakk, men at han følte seg grei når han begynte å kjøre.

– Når det gjelder selve sammenstøtet, forklarte han at det var en fordypning i veien og at det var dette som forårsaket at han mistet kontroll over bilen, heter det.

Etter hendelsen forklarte han at han drakk seks halvlitere med øl som han hadde kjøpt på butikken, samt en halv flaske konjakk som han hadde kjøpt på vinmonopolet. 60-åringen forklarte videre at han ikke tenkte på at han ikke kunne drikke etter ulykken.

– Luktet alkohol

Politibetjent NN forklarte i retten at det ble tatt en utåndingsprøve ulykkesstedet, som viste 1,7 i promille. Tiltaltes førerkort ble dermed beslaglagt på stedet og han ble sendt med en ambulanse til helsestasjon for å ta blodprøve.

– NN forklarte videre at tiltalte luktet sterkt alkohol når utåndingsprøven ble tatt på stedet etter sammenstøtet. Han virket ustødig til beins og fremstod som full, heter det.

Føreren av den andre bilen forklarte at tiltalte luktet sterkt alkohol.

Tvil til gode

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte var påvirket av alkohol under kjøringen som medførte sammenstøtet. Når det gjelder promillen tiltalte hadde er retten mer i tvil.

– Retten kan ikke legge til grunn en promille på 1,7 under kjøringen, men finner ut ifra en samlet bevisvurdering at tiltalte i alle fall hadde en promille på 1,5, og at han handlet uaktsomt, heter det.

Videre bemerker retten at kjøring i ruspåvirket tilstand er det mest alvorlige mannen skal dømmes for, og at det oppstod skade som følge av dette er skjerpende for straffeutmålingen.

60-åringen dømmes derfor for overtredelse av vegtrafikkloven til betinget fengsel i 36 dager. Mannen får en prøvetid på to år på vilkåret at han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

Mannen må i tillegg betale en bot på 60.000 kroner og er fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for alltid. Han må også betale erstatning til en av de fornærmede på 755 kroner og betale 1.000 kroner i saksomkostninger.