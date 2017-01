Ber statsråden lytte til politimesteren

Utspillet til politimester Ellen Katrine Hætta i forrige uke, der hun satte fingeren på belastningene barn i Finnmark utsettes for i forbindelse med reiser til barnehus-avhør i Tromsø, blir nå tema for justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Stortingsrepresentant Helga Pedersen (Ap) har nemlig valgt å stille statsråden et skriftlig spørsmål som skal besvares; «Vil justisministeren sikre en faglig gjennomgang og vurdering av behovet for et eget barnehus i Finnmark?»

– Det er ikke etablert barnehus i Finnmark politidistrikt. Politimesteren i Finnmark slo nylig fast at barna i Finnmark ikke får den behandlingen de fortjener i etterkant av alvorlige hendelser. Hun sier i Altaposten torsdag 12. januar at "det er på grensen til uverdig, det barna som bor i Finnmark, og familiene deres, utsettes for", heter det i begrunnelsen Pedersen legger ved det skriftlige spørsmålet.

Videre poengterer stortingsrepresentanten fra Finnmark at reiseavstanden er unødvendig belastende.

– Politimester Ellen Katrine Hætta begrunner dette med at barn som har vært utsatt for eller vitne til alvorlige hendelser i dag sendes den lange veien fra Finnmark til Tromsø for å bli avhørt ved barnehuset der. Hun mener at kompetansen og oppfølgingen ved barnehuset i Tromsø er god, men at den samlede behandlingen barna får er uverdig. Dette skyldes at barna fra Finnmark må reise opp mot en strekning tilsvarende Kristiansand-Trondheim for å komme seg på barnehuset, og at lange reiser og værmessige forhold påfører de barna det gjelder ektra belastninger.

Lite har skjedd

I en kommentar til Altaposten sier Helga Pedersen at et barnehus vil bety mye for Finnmarks-politiets allerede sterke prioritering av kriminalitet mot barn:

– Finnmark politidistrikt har prioritert kriminalitet mot barn. Det gir resultater, og har blant annet ført til at Finnmark ligger på topp i landet hva angår tilrettelagte avhør av barn. Jeg mener at det å etablere et eget barnehus i Finnmark ville bidra til å underbygge politiets arbeid ytterligere, og ikke minst redusere belastningene for de barna det gjelder.

– Selv om dette er en sak som blir diskutert med jevne mellomrom i media og ikke minst på Stortinget, så har det ikke skjedd noe fra regjeringens side. Nå har vi imidlertid fått en ny justisminister som har anledning til å gå inn i dette med et nytt, og ikke minst nordnorsk blikk. Jeg håper derfor justisministeren tar politimesteren i Finnmark på alvor og setter i gang, sier hun.