– Noen må ta sin hatt og gå!

Frps gruppeleder Bengt Rune Strifeldt mener dommen fra lagmannsretten er helt som forventet og mener den bør få konsekvenser for den administrative ledelsen i Finnmark fylkeskommune.

– Jeg har sagt det tidligere og gjentar det gjerne. Bruer-saken bør få konsekvenser for de som har kjørt saken til rettsvesenet, sier Strifeldt og retter skytset mot både fylkesrådmannen og oppvekstsjefen.

– At de nå skal gå i dialog med Bruer er ikke annet enn svada. Dialogen skulle vært der for et par år siden. I stedet har vi endt opp med det jeg mener er et overgrep mot en ansatt, sier Strifeldt, som gjennom hele prosessen har reagert sterkt på fylkeskommunens håndtering.

– Dommen fra tingretten var knusende og blir nå bekreftet av lagmannsretten. Jeg har ikke lest dommen, men vi vet mer enn nok til å karakterisere det hele som en pinlig sak for både den politiske og administrative ledelsen, mener han.

Bruer fikk medhold i lagmannsretten

Han krever opprydding og vil be om at saken kommer opp i fylkesutvalget.

– Saken må følges opp, slik at vi ikke risikerer noe lignende i framtiden. Jeg er spesielt kritisk at vi ikke har et administrasjonsutvalg som kan behandle saken i en tidlig fase. Da jeg for et par måneder siden tok opp dette, ble jeg nedsablet med klar beskjed om at dette ikke er politisk materiale. Men det er ikke verre enn at Alta kommune har et velfungerende utvalg som sørger for demokratisk kontroll i en tidlig fase, påpeker Frps gruppeleder.

– Har ikke fått dommen Bjørnar Bruers advokat er glad for utfallet, men må vente med å kommentere saken.

Han retter også knallhard kritikk mot den politiske ledelsen, med fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap) og hovedutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen (SV) i spissen.

– De ble på et tidlig tidspunkt kontaktet i sakens anledning, men har ikke vist vilje til å gripe inn. I stedet for å ta en ansatt på alvor, har de vist voldsom omsorg for sine ledere og mellomledere. Samtidig har man akseptert et vanvittig pengebruk, i en tid der man kutte skoleskyss til elever og rammer borteboende elever. Mange millioner har gått til spille, i tillegg til de menneskelige omkostningene. Nå regner jeg med at Bjørnar Bruer får en skikkelig oppreisning etter det han har opplevd, avslutter Strifeldt.