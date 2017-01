– Kaia klar til bruk

Lørdag gjennomførte kombibåten MS Årøy en prøvetur til Kongshus. Tilbakemeldinga fra Boreal Sjø er at kaia nå holder god nok standard til at MS Årøy kan starte regulær rutedrift dit. Det betyr at Kongshus vil inngå i rute 310 AltafjordXpressen så snart dette er praktisk mulig, melder Finnmark fylkeskommune.

– Arbeidet har vært tidkrevende, men det har vært viktig å sikre en god og langsiktig løsning. I mellomtiden har det forståelig nok vært en del frustrasjon blant lokalbefolkningen. Nå ser vi fremover, sier konstituert samferdselssjef Jørgen Blix.

Oppstart av regulær rutedrift til Kongshus med MS Årøy har vært forsinket fordi Boreal av sikkerhetsmessige grunner har ønsket bedre fendring.