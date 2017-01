KUTTER LÆRERE: Venstre og Trine Noodt (midt på bildet) hevder at Alta kommune er på full fart inn i en styrt skolekrise hvor det kuttes lærerstillinger i stort tempo. Selv ikke med millionstøtte fra Staten har Alta kommune klart å øke lærertettheten på barnetrinnet. På bildet ser vi blant annet gruppleder Ole Steinar Østlyngen og ordfører Monica Nielsen fra Ap som hevder at lærerdekningen er god.

– Vi når ikke fram til politikerne. Når vi viser til kuttene i skolen som har pågått over mange år er tilbakemeldingen at Alta har bedre lærertetthet enn landssnittet, og det brukes mer penger på skolen i vår kommune enn i sammenlignbare. På papiret ser det bra ut, men realitetene i mange skoler og klasser er noe helt annet. Derfor inviteres herved hovedutvalgsleder Hilde Søraa og gruppeleder Ole Steinar Østlyngen til å følge en eller to klasser gjennom et par dager, sier leder i Utdanningsforbundet i Alta, Anette Berger.

– Positive Komsa

Ap-toppene tar i mot ufordringen på strak arm. Sist fredag var de på besøk på Komsa skole, og dro hjem med en veldig god følelse. Ifølge Østlyngen var positiviteten langt over hva de forventet før besøket.

– Det var positive lærere og positive elever. Lokaler som for oss så ut til å fungere godt, selv om vi fikk tilbakemeldinger om at det var behov for oppgradering. Tilbakemeldingen, selv på det bygningsmessige, var mye bedre enn hva vi trodde før besøket, sier Østlyngen og legger til:

– Vi tar gjerne i mot utfordringen om en dag eller to i ungdomsskolen i Alta hvor vi har hørt at det er klasser med opp mot 35 elever. Det kan gi oss en bedre forståelse for skolehverdagen i Alta og gjøre at vi, lærere, foreldre, Utdanningsforbundet og media kan snakke om Alta-skolen med en mer lik forståelse.

Styrt krise

I skolepartiet Venstre er man på en annen skolepolitisk planet enn den kommunens politiske ledelse befinner seg på. Store kutt over mange år er i ferd med utarme grunnskolen i kommunen, ifølge Venstre.

– Jeg mener dette er en styrt krise, hevder Noodt.

Tre millioner kroner ekstra fra Staten skulle gå til å styrke tidlig læring, det vil si ansette flere lærere på trinnene én til fire. Nå viser det seg at antall lærere på trinnene én til fire i Alta-skolen, ifølge offentlig statistikk, er redusert med fem årsverk, påpeker Noodt.

Da hun sist høst spurte ordføreren i kommunestyret om statspengene virkelig var brukt til å styrke lærertettheten i småtrinnet fikk hun en oversikt over hvordan totalt fem årsverk var fordelt på Alta-skolene. Utdanningsforbundet viser nå til GSI-statistikk som – til tross for statspengene – viser at det er forsvunnet seks lærerårsverk for småtrinnene i Alta-skolen.

– Krever dokumentasjon

Hovedutvalgsleder Hilde Søraa (Ap) peker på at Venstre har stilt spørsmål om hvilke skoler som har fått en av den statlige potten til å styrke lærertettheten på trinnene én til fire.

– Venstre har fått en detaljert oversikt over fordelingen av fem årsverk. Mener Trine Noodt at det til tross for disse stillingene er blitt seks færre årsverk, må jeg nesten be om at det dokumenteres, sier Søraa.

I et innlegg i Altaposten før jul hevdet Utdanningsforbundet at det i rådmannens budsjettforslag lå inne kutt av 36 lærerstillinger fram mot 2020. Med budsjettforslaget til Ap, hvor det må kuttes ytterligere i skolen for at de ikke ville følge rådmannens anbefaling om å øke eiendomsskatten for verker og bruk, ble det endelige og reelle kuttet opp mot 60 lærerstillinger.

– Det glemmes at vi på andre områder har fått frigjort lærerressurser. Et eksempel; mange elever med ekstra store ekstra behov for oppfølging er på gått over i videregående opplæring. Her er det frigjort lærerressuser til bruk i ordinær undervisning.

– Men ikke 60 lærerstillinger?

– Lærertettheten i Alta-skolen har ikke gått ned de siste årene og vil heller ikke gjøre det fram mot 2020. Når elevtallet går ned er det naturlig å ta ned antall lærerårsverk, sier hovedutvalgslederen.

– Har masse penger

«Finansminister» Ole Steinar Østlyngen avviser at Alta-skolen ikke får de ressursene den trenger, og at lærerne som skolens viktigste ressurs for å kvaliteten, er blitt færre i forhold til antall elevene.

– Budsjettene viser at pengene finnes i Alta-skolen. Vi bruker ti prosent mer på skolen enn sammenlignbare kommuner, noe som betyr at vi bruker veldig mange flere titalls millioner kroner. Statistikken viser at lærertettheten er bedre enn landsgjennomsnittet. Alta-skolen har masse penger, slår Østlyngen fast.

I Utdanningsforbundet rister de på hodet og konstaterer at de har en vanskelig pedagogisk oppgave foran seg for å få Ap til å erkjenne virkeligheten.

– Et eksempel: Alta har en desentralisert skolestruktur med mange mindre skoler hvor det kan være klasser helt ned mot 10 elever. Her vil lærertettheten være god, men det hjelper ikke de elevene som er i klasser på 33-34 elever, hvor det ofte kun er en lærer til stede, sier Berger og fortsetter:

– Statistikken for lærertetthet måles en dag, et gitt tidspunkt ofte på høsten. Da rapporteres antall årsverk som skolen har fått tildelt , men i normalhverdagen vil mange være borte på grunn av sykdom, lærere vil være fraværende på grunn av kurs og etterutdanning eller borte på grunn av andre årsaker. I tillegg brukes det i dag enormt mye ufaglærte, noe som heller ikke kommer med i statistikken.