– Jeg ble helt satt ut

Denne helga var meglerne i Eiendomsmegler1 Nord-Norge samlet i Narvik, på selskapets årvisse kick-off. Et av de faste punktene på programmet er direktørens prisutdeling, og da den gjeveste prisen for «Årets ansatt» skulle deles ut var det Alta-megler Daniel Andre Adamsens navn som ble ropt opp.

– Han virket rørt, jeg tror han ble satt ut av det hele. Daneil er jo en mann av mange ord, og som alltid har en kommentar på lur, men da han kom opp på scenen og fikk prisen visste han ikke helt hva han skulle si, forteller prisutdeler, administrerende direktør Kristin Amundsen i Eiendomsmegler1.

Prisvinner Adamsen bekrefter sjefens inntrykk:

– Jeg ble skikkelig overrasket, rørt og helt satt ut. Det kom uventet på meg, men det gjorde også at det ble ekstra artig.

Betyr mye

– Hva betyr dette for deg?

– Det betyr mye å bli satt pris på på denne måten. Jeg har vært i bransjen i over ti år nå, og med tiden er det andre ting man setter pris på. Tilbakemeldingen om at selskapet setter pris på meg, på måten jeg jobber på og gjør ting på, det betyr mye.

– Og så må det nevnes at det er masse flinke folk i Eiendomsmegler1. Det gjør det hele ekstra artig, sier megleren.

Roser Adamsen

Direktør Amundsen fastholder at dette er en høythengende pris blant selskapets meglere:

– Prisen går til en som har utmerket seg gjennom året som har gått, og det har Daniel gjort. Han har et sterkt engasjement for Eiendomsmegler1 Nord-Norge og for bransjen generelt, han er positiv, særdeles engasjert og kommer stadig med forslag til endringer og forbedringer innen alt det vi driver med. Når han attpåtil har høy kompetanse og bidrar til innovasjon og utvikling i selskapet, så vil jeg si prisen er vel fortjent, sier Amundsen.