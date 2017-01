Under en snøscooterkontroll i området Skaidi, i Kvalsund kommune, ble en scooterfører tatt:

– Blåste til over lovlig verdi i alkometer. Vi er i gang med å sikre blodprøver av mistenkt, skriver politiet på twitter.

I tillegg vil en gutt i 16-årene bli anmeldt for å ha ført en for høy motor/vekt-klasse for snøscooter.

– Gutten hadde ikke førerkort for denne.