Endelig enige om samekonvensjon

Forhandlingsdelegasjonene fra de tre landene vedtok den fremforhandlede konvensjonsteksten fredag. Forslaget skal nå bli fremlagt for landenes regjeringer og sameting.

– Jeg er glad for at forhandlingene nå er i mål. En nordisk samekonvensjon er et felles nordisk og samisk prosjekt. Nå ligger alt til rette for at vi vil få et felles rettslig rammeverk for Norge, Sverige og Finland, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forhandlingene har pågått siden 2011.

Et overordnet mål med konvensjonen er at samene skal kunne bevare, utøve og utvikle sin kultur med minst mulig hinder av landegrensene.

Sametingspresident Vibeke Larsen mener det er et stort fremskritt.

– Konvensjonen sikrer det samiske folkets rett til selvbestemmelse gjennom selvstyre i interne saker og konsultasjoner, sier hun. (©NTB