ENI får kritikk etter ulykke

I en granskningsrapport fra Petroleumstilsynet fremkommer det ifølge NRK Finnmark at ulykken på Goliat 25. juni i fjor kunne endt virkelig ille. En dekksoperatør fikk et ståltau i hodet, under en ryddejobb som følge av lossing av råolje dagen i forveien.

Ulykken førte til at dekksoperatøren fikk alvorlige skader i hodet av slaget fra ståltauet og/eller da han ble slått i gulvet eller veggen av tauet. Han ble fløyet til UNN samme dag og til Haukeland universitetssykehus dagen etter.

– Under endrede omstendigheter kunne dekksoperatøren ha pådratt seg flere alvorlige skader eller omkommet, heter det i granskningsrapporten.

– Granskningen vår konkluderer med at enden av ståltauet hektet seg fast i ledeskifen foran arbeidsvinsjen, og at dette førte til innstramming av tauet. Funn på stedet og vitneutsagn tyder på at det støpte endefestet på ståltauet løsnet, og at ståltauet traff dekksoperatøren i hodet, skriver tilsynet i sammendraget til rapporten.

Petroleumstilsynet konkluderer med flere regelbrudd. Herunder pekes det på manglende barrierer som kunne ha hindret hendelsen, samt en rekke bakenforliggende årsaker av både teknisk, organisatorisk og operasjonell art bidro til ulykken.

– Det har vært mangler ved styrende dokumenter, mangelfull styring av risiko og kompetanse samt uklar rolle- og ansvarsavklaring, heter det i rapportens sammendrag.

Til NRK medgir kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i ENI at de har hatt utfordringer med sikkerheten:

– Vi har hatt utfordringer, men vi satte i høst igang et større organisatorisk arbeide som skal gi effekt både på kort og lang sikt. Blant annet har vi nå en god dialog med arbeidstagerorganisasjonene, som ikke har vært slik den burde være tidligere, sier Wulff til kanalen.

Han medgir også at slike saker er uheldig for selskapets renomme.