Saga-elevene får trolig brakkerigg

Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandler i neste uke innkjøp av skolerigg til Saga skole. Administrasjonen ber politikerne låne fire millioner kroner og kjøpe rigg med fire klasserom, garderober og toalettfasiliteter for å avhjelpe situasjonen ved Saga skole, som er sprengt allerede før skolestart til høsten.

Anbefaler rigg

Rektor ved Saga skole, Anne-Britt Eilertsen, sier til Altaposten at hun har ønsket skolerigg til Saga for å kunne gi et tilbud til dem som bor nært skolen.

– Tilbakemeldingen fra foreldrene har vært helt klare på at de ønsker at ungene skal få gå på skolen i nærmiljøet, hvor det er trygg og sikker skolevei. Fra skolens side har det aldri vært ønskelig at man skal flytte på noen elever. Så hvis politikerne går for å investere i en rigg, betyr det at de eldste elevene kan få sin undervisning i riggen, mens vi kan ha de minste inne i hovedbygget. Løsningen med rigg gjør det mulig for oss å ta i mot alle førsteklassingene som sokner til Saga fra høsten av, og jeg tror jeg har hele Saga med meg på at det vil være en gledens dag hvis dette blir vedtatt, sier rektor.

iFinnmark har tidligere omtalt forslaget om å etablere en brakkerigg i tilknytning til skolen.

Føltes dramatisk

Eilertsen sier hun har hatt foreldre på besøk som har gitt uttrykk for at det er dramatisk hvis ungene deres ikke skal få gå på nærskolen.

– Vedtaket om rigg vil derfor glede alle sammen. Vi har i dag 38 barn på lista som er potensielle førsteklassinger ved Saga skole. Dette er den foreløpige registreringen etter folkeregistrert adressse, og vi må ta dette som en indikasjon på hvor mange det kan bli som vil starte i førsteklasse ved Saga skole. Det kan dukke opp flere, med tanke på den store utbyggingen på Aspemyra, men dette vet vi ikke før vi har fått gjort unna innskrivingen av alle elevene, sier Eilertsen.

Saksframlegget til politikerne viser at kommuneadministrasjonen har vurdert tre alternativer. Enten flytting av skolegrensene, gi eldre elever tilbud om plass i Tverrelvdalen, Kaiskuru eller Elvebakken, eller det som er foretrukket, etablere en midlertidig rigg for skolelokaler ved Saga skole.

Dette er de viktigste grunnene i saksframlegget for å velge en riggløsning:

Elevene som sokner til Saga skole kan få gå på samme barneskole fra 1. til 7 trinn.

Alternativet vil gi rom for økt elevkapasitet ved skolen, mens en langsiktig plan legges.

Alternativet vil gi elever og foresatte en forutsigbarhet og trygghet som skaper ro og rom for læring, både faglig og sosialt.

Elevene i nærområdet vil få en trygg skolevei i kjente omgivelser.

– Vi er veldige glade

Bygdelagsleder Espen Simonsen sier til avisa at beboerne lenge har signalisert overfor Alta kommune at ungene må få bruke sin nærskole.

– Vi er derfor veldig forønøyde og glade for at man nå får opp en løsning som dette og som er i tråd med de ønskene rektor har anbefalt. Uten dette kunne vi risikert at barn som bor bare 500 meter fra skolen ble splittet og måtte flytte til en annen skole, påpeker Simonsen.

– Vi har signalisert at man må ta konsekvensen av den store boligbyggingen i området og tilpasse infrastrukturen, blant annet skolekapasiteten, til dette. Hvis ikke sitter man fort i en sitasjon med mange nye boliger, men presser vekk barnefamiliene som har bygd opp samfunnet i Saga med grendelag og idrettslag. Vi ønsker ikke at noen skal bli presset vekk. Så når denne saken er avgjort og man får på plass en løsning, da er vi veldig glade, sier bygdelagsleder Simonsen.