Gjemte nesten 5 kilo narkotika i bildøra

12. juni i fjor ble en bil stanset i en tollkontroll ved Polmak, i Tana kommune, for kontroll i regi av tolletaten og politiet. Den uanselige personbilen ble gjennomsøkt av tolletatens hund.

Ved førerdøra markerte hunden. Og da dekselet ble skrudd av viste det seg at til sammen ni vakuumpakkede poser var teipet fast inni døra.

Fem av de ni posene inneholdt hasj, fire inneholdt amfetamin.

Analyse viste at det var snakk om 2,9 kilo hasj (ifølge politiet cirka 11.600 brukerdoser) og 1,85 kilo amfetamin (ifølge politiet cirka 7.200 brukerdoser).

– Dette var ment for markedet i Finnmark, muligens Båtsfjord. To stykker ble pågrepet og sitter fortsatt i varetekt i saken, siktet for forholdet. Saken er ferdig etterforsket og skal berammes så fort som mulig, sier påtaleansvarlig Morten Daae.

Han forteller at dette var det største narkotikabeslaget i 2016, og at det er «blant de store» beslagene de siste årene.

– Dette beslaget viser det vi også ser i andre saker, narkotikaen kommer like gjerne direkte sørfra, via fly eller bil, til Finnmark. Og det kommer ikke nødvendigvis via Troms. Dette forteller oss at vi må se Finnmark under ett. Vi gleder oss til å få et skikkelig apparat på plass, for å virkelig kunne ta tak i dette, sier politimester Ellen Katrine Hætta, og viser til at det som følge av den pågående omorganiseringen vil komme på plass noen fellesfunksjoner som skal ha et særlig blikk på slike typer saker.