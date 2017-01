Fjerner privat parkering på lekeplass

Alta kommune foretar for tiden en gjennomgang av kommunale eiendommer. Etter befaring av kommunens arealer på Øyra er det avdekket vi forhold som er i strid med reguleringsplan. Ifølge et brev fra kommunens grunnforvalter, Siv Johanne Suhr, skal lekeplassen vært benyttet til parkering av utstyr av ansatte i firmaet Arnesen Betong AS.

«Jfr. reguleringsplan for Nedre Elvebakken er området avsatt til friluftsområde; nærmiljølekeplass og aktiviteter knyttet til småbåthavna og nærmiljøet. Etablerte private parkeringsplasser er derfor i strid med reguleringsplan for Nedre Elvebakken og det påpekes samtidig at privatisering av offentlige friluftsområder er ulovlig», heter det i brevet.

Fordi kommunen tror Arenesen Betong AS kan ha kjennskap til hvem som er eier av hensatt utstyr, anmoder Alta kommune om at det meldes til rette vedkommende, at det ryddes opp innen tre uker. Det vil bringe bruken i tråd med reguleringsplan og eiendomsgrenser.