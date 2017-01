– Vi skrev ting om han som vi ikke hadde belegg for, eller står for

– I en opphetet og følelsesladet debatt rundt anbudskonkurransen på elgforvaltningen i kommunen insinuerte vi og skrev ting om kommunalleder Jon-Håvar Haukland som vi verken hadde belegg for, eller står for. Dette så jeg raskt og var allerede dagen etter at brevet ble kjent på kontoret til Jon-Håvar og beklaget det hele, sier nestleder i Alta JFF, Bernt Suhr.

Styret beklager

Her om dagen ble også saken behandlet av styret i Alta JFF. I vedtaket heter det:

«Styret i Alta JFF vil på det sterkeste beklage ordbruken og insinueringen som framkommer i vårt klagebrev vedrørende tilbud om viltforvaltning, datert 07.12.16. Styret oppfatter at vår representant i «kampens hete», har formulert seg ut over det styre vil stille seg bak. Foreningens nestleder, som har behandlet saken, beklager også dette.

Styret har full tillit til kommunens miljøleder Jon-Håvar Haukland, og viser til et godt samarbeid mellom kommunens miljøleder og foreningen.»

Altaposten har omtalt saken fra den tok av tidlig høsten 2016 da hovedutvalget ønsket å opprette en kommunal viltnemnd til erstatning for den administrative ordningen hvor Haukland har vært sentral over mange år. Kommunalleder Bengt Fjellheim har hatt det formelle ansvaret for oppfølging av hovedutvalgets ønske om å ta kontroll over viltforvaltningen i Alta kommune, både ved opprettelse av kommunal viltnemnd og sette ut på kontrakt ettersøk av skadet vilt, samt uttak av «problemelg» i tettstedet. Fjellheim vedgår at det har vært utfordringer i forhold til den formelle behandlingen. Blant annet måtte rådmannen trekke opprettelse av kommunal viltnemnd da den var til behandling i formannskapet. Politikerne pekte på at saksbehandler var samme person, Jon-Håvar Haukland, som hadde en privat avtale for deler av viltforvaltningen.

I vår tidligere omtale av saken har vi anonymisert saksbehandler, men med vedtaket fra Alta JFF, er det naturlig å la Haukland kommentere beklagelsen og saken.

– Jeg må innrømme at jeg synes insinuasjonene var ordentlig trist, ikke minst fordi denne saken har vært behandlet ryddig og skikkelig fra første stund. Både vedtaket fra Alta JFF, og den personlige beklagelsen fra Bernt Suhr, betyr mye for meg. Jeg synes det var voksent gjort å beklage og har forståelse for at en kan bli varm i knotten i kampens hete, og at det sies og skrives ting som ikke er like veloverveid, klargjør Haukland.

Nestleder Bernt Suhr avviser overfor Altaposten at han er blitt presset av styret til å legge seg flat og beklage overfor Haukland.

– På ingen måte. Jeg tok raskt, og lenge før styrebehandlingen, en tur opp på kontoret til Jon-Håvar og beklaget. Både jeg og Alta JFF har hatt et langvarig og godt samarbeid med Jon-Håvar. Selv om vi er uenige i deler av anbudsprosessen og har levert en formell klage, var det feil å bringe inn Jon-Håvar. Han har opptrådt ryddig og ordentlig, forsikrer Suhr.

Han er glad for Haukland har akseptert beklagelsen og at Alta JFF fortsatt kan ha et godt samarbeid med kommunen og virksomhetslederen for avdelingen miljø, park og idrett.

Lyses ut nå

Den nye anbudsrunden på ettersøk av skadet vilt ble lyst ut i dag med utleggelse på Doffin. På Doffin er også konkurransegrunlag og kravspesifikaksjon detaljert satt opp.