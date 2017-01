– Dramatisk smelting de tre siste årene

– De tre siste årene har det skjedd en dramatisk smelting, sier Kvernmo til Nordlys.

Selfangeren fra Alta har vært i bransjen siden 1973 på ni forskjellige båter, de siste årene med Havsel. Filmskaperne Gry E. Mortensen og Trude Ottersen i Koko film var med på den siste turen i 2015. Torsdag har filmen premiere under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), men Klipp ble vist for Arktisk Forening på Polarmuseet denne uka.

– Den viktigste grunnen til at det er helt slutt på selfangsten, er at isen har smeltet. Issmeltingen har helt klart aller størst betydning for at selbestandene er redusert, sier Bjørne Kvernmo til Nordlys.