Skal prioritere det meste

Konklusjonen til politimester Ellen Katrine Hætta og påtaleleder Morten Daae ved innledningen av torsdagens pressekonferanse om polititallene, er at at Finnmark er et trygt sted å bo. Særlig stolt var duoen av å kunne slå fast at distriktet igjen har landets høyeste oppklaringsprosent.

To av tre saker (69 prosent) oppklares, ifølge politiet.

Tallene viser at det er små bevegelser i tallene, med ett unntak:

Antallet vinningssaker (grovt/simpelt tyveri m.m) er halvert fra 1.378 saker (i 2010) til 693 (2016). I 2015 behandlet politiet 836 saker.

Sammenlignet med 2015 var det i fjor en liten økning av både trafikksaker, voldssaker, narkotikasaker og økonomisaker. Men tallene varierer fra år til år, og over et syvårsperspektiv er det snakk om rimelig flat utvikling.

Hva angår 2017 prioriteres følgende felt:

Vold, vinning, sedelighet, narkotika og konfliktrådssaker. I tillegg skal politiet ha fokus på straffesaksbehandling og restansenedbygging.

Altså det aller meste.

– Hva skal nedprioriteres?

– Vi har ikke tenkt å nedprioritere noe som helst. Et av målene med nærpolitireformen er at vi skal jobbe mer effektivt og vi også får nye verktøy. Med økt effektivitet får vi oppklart saker raskere, det vil i seg selv ha en forebyggende effekt, og håpet er at vi med en «lettere ryggsekk» i form av færre pågående saker kan dra ut for å drive enda mer forebyggende arbeid, sier Hætta.