Nå kommer skoledebuten

Allerede i uke 3 og 4 i år starter Alta kommune med innskriving av elever til skolestart høsten 2017. I en nettartikkel på den kommunale hjemmesiden heter det at barn født i 2011 er skolepliktige.

For at skolen skal få sjansen til å hilse på både fremtidige elever og deres foreldre ønsker kommunen nå at alle som skal skrives inn møter på skolen til det tidspunktet som er kunngjort for den enkelte skolekrets. Skulle det ikke være mulig for elever og foreldre å møte fysisk, kan de registrere seg elektronisk ved å gå inn på et av skjemaene som det er link til på hjemmesiden.

Har du en elev som skal begynne i samiskklasse, så skal du kontakte Komsa skole.

Elever innen Elvebakken opptaksområde (Elvebakken og Kaiskuru skoler) og Bossekop opptakskrets (Aronnes, Bossekop og Gakori skoler) registreres ved den skolen foreldre/foresatte mener å sokne til. Endelig fordeling av elever mellom skolene i Bossekop og Elvebakken kretser vil bli avklart etter at innskrivingen har funnet sted. Er det noen som tilhører tidligere Langfjordbotn skole, skal de kontakte Burfjord.