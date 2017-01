Legger press på Frp

Den profilerte Venstre-politikeren får ros hos politikeren i Alta som har stått i front for å få fylt ut flyplassområdet med overskuddsmasser fra E6-utbyggingen vest for Alta. SVs Otto Aas roser også Venstres Trine Noodt for engasjementet mot Raja, som er partiets representant i transportkomiteen på Stortinget.

– Det er stilt spørsmål om Venstre gjennom behandlingen av statsbudsjettet var i ferd med å løpe fra løftene om å presse fram en avtale der Staten sikrer bruk av overskuddsmassene til rullebaneforlengelsen. Når Noodt nå har fått Venstre tilbake på sporet, er det veldig bra, sier Aas til Altaposten.

Har flertall

Aas er også glad for det engasjementet stortingsrepresentant Kåre Simensen viser for Alta lufthavn, og den aktive jobben inn mot Stortingets transportkomité. Det kan resultere i at det kommer en avtale på plass slik at Alta kommune får tilbakebetalt de 60 millionene for transporten av massene som skal til for å fylt ut området utenfor Alta lufthavn.

– Lokalt er det samstemmighet både om forskuttering og at dette er et viktig tiltak for Alta og Finnmark. Det er beklagelig at Frp og Høyre ikke får respons sentralt i sine parti, men lokalt føler jeg at de står sammen med oss i politisk ledelse for å få realisert rullebaneforlengelsen, klargjør Aas, som er hovedutvalgsleder for drift og utbygging.

Liten respons

Ap og Senterpartiet fikk ikke med seg regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF på verbale merknader i statsbudsjettet om at Staten skal ta ansvar for utfyllingen og forlengelsen av rullebanen. Stortingsrepresentant Kåre Simensen var svært skuffet over dette, og slo i et oppslag i Altaposten fast at de borgerlige partiene måtte være ærlige med velgerne i Alta og ikke dobbeltkommunisere ut en støtte som ikke var reell.

– Det er kun statsråden alene som kan «tvinge» Avinor på banen i forlengelsen av rullebanen i Alta. Stortinget kan gjennom merknader legge sterke føringer overfor statsråden. Men dessverre ble det ikke fulgt opp av regjeringspartiene og deres samarbeidspartnere KrF og Venstre i innstillingen fra transportkomiteen. De hadde ingen merknader, det var det kun Ap og Senterpartiet som hadde, påpekte Simensen og la til:

– Frp har ingen troverdighet når det gjelder utvidelsen av Alta lufthavn. Vi registrerer at toppkandidaten til Frp i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, slettes ikke når frem overfor statsråden.

Stortingsrepresentanten fra Ap ba også Venstre og KrF være ærlige med velgerne i Finnmark i forhold til partienes støtte til forskutteringen.

Utfordrer ministeren

Etter at Venstres Trine Noodt har tatt opp saken har følgende skriftlig spørsmål blitt reist fra Abid Raja til samferdslelsminister Ketil Solvik-Olsen:

«Hvordan går arbeidet med å følge opp vedtaket i Transport- og kommunikasjonskomiteen om å utrede om massene fra utbyggingen fra E6 kan brukes til å forlenge rullebanen ved Alta lufthavn?»

Det er også lagt med en begrunnelse for spørsmålet der det heter:

«Under behandlingen av Nasjonal transportplan 2014-2023 var det bred enighet i Transport- og kommunikasjonskomiteen for at man skulle utrede om massene fra utbyggingen av E6 kunne brukes til å bygge den nødvendige utvidelsen av rullebanen på Alta lufthavn. En samlet komité uttalte følgende: Komiteen viser til planene for utbyggingen av E6 vest for Alta. Dette vil frigi mye masse som nå planlegges å dumpe i sjø. Komiteen mener at der raskest mulig må utredes om massene i stedet kan benyttes til nødvendig utvidelse av rullebanen på Alta lufthavn.

Alta kommune har tatt initiativ til å utvide flyplassen med vel 200 meter i vestlig retning, samtidig som masseuttakene på E6 gjøres. Arbeidet med E6 har nå vart lenge, og man er nesten i mål med å fylle ut det som er nødvendig. Vi ønsker nå en orientering i denne saken.»