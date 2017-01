Deler ut tegnebøker

For helt ut av det blå kommer daglig leder og eier av Bjørkmanns trykkeri innom Altaposten med to tegne- og malehefter. Et med norsk tekst og ett med samisk.

– Dette er hefter som vi skal dele ut gratis til alle norske og samiske barnehager i Alta, Kautokeino, Karasjok og Porsanger, sier Bjørkmann.

Vil bidra

Det er egentlig Grafisk bransjeforening som står bak gimmicken, der målet er å gjøre noe for lokalsamfunnet.

– Og da gjør vi det vi kan best. Lager trykksaker av høy kvalitet, tilpasset definerte målgrupper. Vi håper mange vil ha glede av denne tegne- og maleboken, som er inndelt i oppgaver og med flere morsomme illustrasjoner som kan fargelegges, heter det i en pressemelding.

Gjenvinner 97 prosent

I et samfunn som er stadig mer digitalisert og hvor man snakker om det papirløse samfunn, lurer Altaposten på hvordan folk i trykkeribransjen har det.

– Vi ble heldigitalisert for seks år siden og vi lever ikke bare av å trykke papir. Vi driver med design av reklame, logoer og websider, sier Alex, som uansett mener det er en «liten myte» at papir er så miljøskadelig.

– 97 prosent av alt papiret blir gjenvunnet. Og det brukes veldig mange ganger om igjen før det brennes.

Tegneheftene er fulle av tall og bokstaver og Alex synes det er koselig å kunne bidra med noe til de minste. I morgen fyller han bilen og begynner på runden som julenisse til barnehagene i Alta.