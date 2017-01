– Kalte dem samer

Forskningsbibiliotekar Lisbeth Sofie Hansen ved Nasjonalbibilioteket forklarte sist uke hvorfor biblioteket bruker originaltittelen på bilder de har i sitt arkiv. Hun mener fotosamlingen og fotograf Magnus Berg kom litt skeivt ut hvis man bare ser på de to bildene som hadde originaltittel «Fjellfinnbyen».

Søk i databasen– For Magnus Berg brukte ikke begrepet fjellfinner om samisk befolkning, han brukte begrepet samer. I tittelen som det ble reagert på har han brukt begrepet «Fjellfinnbyen» på Guovdageaidnu/Kautokeino, i hermetegn. Kanskje refererer han her til et begrep som hadde vært brukt om byen, eventuelt historisk. Det er ikke nødvendigvis hans eget navn på byen, sier forskningsbibliotekaren.

Hun forteller at de andre bildene i arkivet kan man se på nb.no og søke etter Magnus Berg for å se dem. – Det er naturlig nok mange fiskemotiv, siden det var jobben hans, men han var også interessert i kultur, natur og mennesker på de stedene han jobbet, forteller Lisbeth Sofie Hansen.

– Det er allment kjent at "fjellfinn" er en nedsettende betegnelse Kraftige reaksjoner mot nasjonalbiblioteket.

Hun forklarer at Magnus Berg jobbet i Finnmark allerede fra slutten av 40-tallet, og hadde nok historien med seg.

– De fortellingene han hadde til lysbildeseriene ville nok kastet lys over hva han mente med titlene. Uansett er bildene hans en liten skatt, mener nå jeg. Og som nordlending som aldri har reist i Finnmark før, fikk jeg enda mer lyst til å dra hit. Enkelte bilder fikk jeg helt gåsehud av. Man behøver ikke dra ut til Europa for å oppleve gamle murbygg, fylt av hundreår med historie. En bitteliten trebygning i Neiden i Sør-Varanger kan bære like mye historie, sier Lisbeth Sofie Hansen og viser til et annet av Magnus Berg sine bilder som finnes i Nasjonalbibliotekets fotobase, bildet av ikoner fra Neiden.

Fotoarkivet etter fiskerikonsulent Magnus Berg inneholdt over 2000 lysbilder/dias og lister med hans titler. Han holdt foredrag med disse lysbildeseriene.

– Det var veldig artig å jobbe med arkivet fordi her var det mye informasjon, men også fordi det var mest motiv fra de tre nordligste fylkene hvor han jobbet som fiskerikonsulent. sier forksningsbibiliotekaren til slutt.