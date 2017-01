Hovedutvalgsleder Aas kommenterer Frp-politiker Svein Berg sitt utspill om vanskene med å få levert søppel i Vertshushagen.

– Jeg synes i likhet med Berg at det er beklagelig at enkelte har problemer med å få levert søppel, men Kjell Iver Suhr i boligstiftelsen har lovt at dette skal ordnes, så jeg synes ikke dette er en stor sak lenger – med mindre de ikke får dette ordnet nå.

Bare Jenny (88) kommer seg til søpla – Det er ikke mulig å komme seg helt inntil med rullator.

– Jeg synes ellers at Svein Berg burde holde seg for god til å fortsette med personforfølgelse og personlig mobbing av styrets leder for boligstiftelsen, Ellinor Nilsen. Dette er en forsøpling av politikken, mener Aas.

Han legger til at han forstår at Nilsens avhopp fra Frp sitter langt inne, men synes likevel at andre politikere må slutte med det han kaller personforfølgelse.

– Jeg synes dette er trasig, sier Aas.