– Gi oss fritak for gamle scooterløyper

KS Finnmark krever at nye krav om utredning av scooterløyper ikke skal ha tilbakevirkende kraft.

– Kommunene opplever at ny motorferdselslov stiller meget strenge krav og fører til en svært ressurskrevende utredning av traseer for scooterløyper, skriver KS i et opprop til regjeringen og Miljødirektoratet.

Alta kommune har allerede gjennomført en utredning av kjøring på islagte vann, men mange mindre kommuner sliter med å finne ressurser til det samme.

KS peker på at kravene til saksbehandling binder opp ansatte og ressurser som kommunen har behov for å benytte til ordinært plan- og utviklingsarbeid.

– Det er forståelse for at nye løyper behandles etter ny motorferdselslov, men alle eksisterende godkjente scooterløyper skal ha automatisk godkjenning. Vi mener kravene til saksbehandling er mye strengere enn det Stortinget har forutsatt, heter det i oppropet.