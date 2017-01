– Dette blir interessant, også for skeptikerne

Torsdag formiddag kan du slå på Radio Alta og få med deg når programleder Stian Sætermo intervjuer Ellen Marit Sara, som beskriver seg selv som klarsynt, medium og healer.

– Dette er dyrt forankret i Finnmark og i samisk tradisjon. Derfor er dette interessant også for de som er skeptikere, men ikke minst de som har et forhold til dette, sier Sætermo.

– Tror du selv på dette?

– Jeg holder et åpent sinn for alt, sier han og lover at det blir interessant uansett hva slags syn du har.

For på slutten av sendingen skal nemlig Sara forsøke seg på fjernhealing av alle Radio Altas lyttere.

– De som tror får utnytte deg av det og de som er skeptiske får bare være det, sier Sætermo og håper også folk kommer med tilbakemelding til radioen, dersom healingen har hatt en effekt.