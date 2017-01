Tror du fredag den 13. er en ulykkesdag?

Tryg Forsikring har tatt for seg datoen mange betrakter som en ulykkesdag: fredag 13.

– Vi har tall som kanskje vil overraske deg, skriver forsikringsselskapet i en melding.

For det er nemlig ikke slik at det rapporteres inn flere ulykker på «ulykkesdagen» enn på «vanlige» dager. Tvert imot:

– Vi har gått gjennom statistikk for de siste årene, og fasiten er at det faktisk skjer færre ulykker på fredag den 13. enn på vanlige fredager. Det gjelder alle ulykkestyper; brann,- vann- og personskader og ulykker med og uten bil. Vi har ikke noen statistikk på hvor overtroiske nordmenn er, men det viser seg i alle fall at sjansene for at du skal råke ut for en ulykke hvor du har bruk for forsikringen din er mindre enn på andre dager, sier pressekontakt Arvid Steen i Tryg Forsikring.

Er mer forsiktige

Tryg Forsikring sine tall tilsier at det er drøyt 12 prosent mindre sjanse å bli utsatt for bilulykker fredag den 13.

Når det gjelder reiseskader er det 3 prosents mindre sjanse å bli utsatt for noe fredag den 13.

Steen tror at grunnen til at det er færre skader på fredag den 13. enn vanlige fredager er at folk er mer forsiktig.

– Kanskje grunnen er at mange er ekstra varsomme og tar færre sjanser på denne «ulykkes-datoen»? sier pressekontakt Steen.

Men bør du likevel, sånn for sikkerhets skyld, være ekstra forsiktig akkurat på fredag den 13.? Nei, egentlig ikke:

– Vårt råd er å møte fredagen som alle andre fredager. Ingen grunn til å stresse seg opp og frykte det verste. Av alle årets dager er faktisk fredag den 13. en trygg start på helgen. Og som alltid; det er alltid lurt å være forsikret om det allikevel skulle gå galt.