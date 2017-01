Første spadetak er tatt

Statens vegvesen, HAK Entreprenør og Vistal Gdynia tok i dag det første spadetaket for Tana bru. Brua skal være ferdig i august 2019.

– Vi er glad for å være i gang. Dette er et spennende prosjekt, blant annet fordi vi skal bygge høyt (95 meter) i forhold til det som er vanlig for Statens vegvesen i Finnmark, sier avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark til vegvesen.no og legger til:

– Jeg syns også det er ekstra stas at et firma her fra fylket har fått oppdraget i samarbeid med en utenlandsk entreprenør, sier Oddbjørg Mikkelsen.

Statens vegvesen melder i en pressemelding at arbeidet med skogrydding og klargjøring av anleggsområdet har startet.

– Arbeidet starter på den sida av elva som vender mot Tana sentrum. Når tårnfundamentet er støpt ferdig, begynner man å reise selve brutårnet. Bygging av selve vegbanen vil også starte i løpet av 2017. Det betyr at folk allerede til høsten kan få et godt inntrykk av hvordan brua blir seende ut, skriver de.

Statens vegvesen skriver videre at trafikantene vil ikke bli direkte berørt av anleggsarbeidet før neste år, når arbeidet med tilførselsveger og rundkjøringene planlegges startet.