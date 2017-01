Derfor ulte det over hele landet

Onsdag formiddag klokka 12 begynte det å ule over hele landet. Årsaken er Sivilforsvarets planlagte varslingsprøve, som utføres ved hjelp av 1.250 tyfoner, plassert i nærheten av tettbebygde strøk og i andre strategisk viktige områder.

Ifølge Sivilforsvaret er det meldingen «Viktig melding - lytt på radio» som varsles ved hjelp av tyfonene. Det er det langt fra alle som vet:

– Undersøkelsen som er utført av Faktum Markedsanalyse for DSB viser videre at 27 prosent tror signalet betyr "Flyalarm", 9 prosent tror det betyr "Faren over", mens 15 prosent svarer "Vet ikke", skriver Sivilforsvaret.

– Tidligere rullerte man på å sende de tre varslingssignalene. De siste årene har man kun sendt signalet «Viktig melding - lytt på radio». Signalet betyr i praksis «søk informasjon». Det viktigste er ikke hvor du søker informasjon ved akutt fare, men at du faktisk gjør det, sier Jon Birger Berntsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Årlig gjennomføres to slike «lydprøver». Signalet består av tre serier med ett minutts opphold mellom seriene, skriver Sivilforsvaret.

– Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Omkring halvparten av befolkningen vil høre tyfonulingen når Sivilforsvaret skrur disse på, fremgår det på Sivilforsvarets hjemmesider.