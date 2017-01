Trygdesvindlere blir avslørt av dataspor

Nav har avdekket flere svindelsaker etter at meldekort ble levert fra datamaskiner med IP-adresser i utlandet.

I Drammen skal to slike saker snart opp for retten, skriver NRK. Nav fikk mistanke fordi IP-adressene ble sporet til Irak og Spania.

– De to er jo blant annet avslørt av IP-adresser. At man ser at meldekortet kommer fra utlandet, sier politiadvokat Hans Lyder Haare.

Nav anmeldte trygdesvindel for over 300 millioner kroner i 2015, i alt 1.472 personer ble anmeldt. Tallene for 2016 kommer først i slutten av måneden

Også tidligere har Nav brukt IP-adresser til å påvise trygdebedrageri. I 2014 ble en mann fra Hamar dømt til 45 dagers ubetinget fengsel etter å ha levert meldekort i Kurdistan. I januar i fjor skrev Nettavisen om en pokerspiller som ble dømt for å ha svindlet Nav for 311.800 kroner i arbeidsavklaringspenger. Han hadde levert meldekort hver 14. dag fra Thailand. (©NTB)