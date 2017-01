Kan få 100.000 i kommunalt stipend

Altaposten oppfordret på lederplass de politiske partiene i Alta til å sette lærerrekrutteringen på dagsorden. Med lærerstudentkull som er redusert med 60-70 prosent fra toppårene på 1990-tallet til i dag med årskull under 20 studenter, er en kommende rekrutteringskrise allerede i ferd med å bli en realitet. Når 200 lærere i Finnmark blir pensjonister i løpet av noen få år vil bruken av ufaglærte bli stor også i Alta-skolen.

– Tallene fra Utdanningsforbundet som viser bruken av ufaglærte i grunnskolen i Alta er veldig skremmende for SV. Vi ynder å kalle oss for et skoleparti. Læreren er skolens viktigste ressurs, og en av de viktigste grepene vi som politikere kan gjøre er å sikre at elevene blir undervist av gode lærere med full fagutdanning, sier leder i Alta SV, Tommy Berg.

20.000 i stipend

Varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) er politikeren i Alta som har gitt lærerrekrutteringen mest oppmerksomhet. Nå har hun fått Alta SV med på et skippertak for å rekruttere flere studenter inn i lærerutdanningen.

– Vi må vise de som skal velge yrket at det er bra både for samfunnet og den enkelte å bli lærer. Vi må bidra til å gi læreryrket økt status. En økonomisk gulrot i form av et årlig stipend på 20.000 kroner, det vil si 100.000 for de som fullfører lærerutdanningen, håper vi skal friste mange til å ta løs på denne viktige fagutdanningen, sier leder Tommy Berg.

Han mener at dersom en får stipendet på plass må man vurdere å knytte det opp mot framtidig jobb i Alta kommune, en bindingstid.

Tror på flertall

SV-lederen påpeker at kravet om rekrutteringstiltak kommer fra grasrotplan i SV, og at partiledelsen nå tar det med seg til ordfører Monica Nielsen (Ap) og de andre samarbeidende posisjonspartiene.

– Varaordfører Håkegård Pedersen har allerede gjort en jobb rent politisk for å vise nødvendigheten av rekrutteringstiltak, og jeg er trygg på at vi vil få gjennomslag i posisjonsgruppa for å trå skikkelig til med tiltak som skal sikre at grunnskolen i Alta har god dekning med faglærte. Det vil overraske meg svært mye om ikke stipendordningen blir vedtatt, og jeg er trygg på at Alta kommune kommer med flere tiltak for å rekruttere flere lærerstudenter. Dette må på plass raskt, sier Berg.