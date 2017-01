Bare Jenny (88) kommer seg til søpla

Søppelboksene blir nå fjernet fra alle boligene i Vertshushagen – og erstattes med en sentral oppsamlingscontainer. For dem som er dårligere til beins enn 88-årige Jenny Berg, er dette problematisk. Hun synes lite om at den felles søppelboksen har blitt så vanskelig tilgjengelig.

Foreslår flytting

Jenny er Frp-politiker Svein Bergs mor.

– Jeg har tatt saken opp med Stiftelsen, men det synes svært vanskelig å få gehør for at det må gjøres noe med den løsningen som er valgt. En mulighet hadde vært å flytte anlegget en meter nærmere veien, men da er kanskje boksen i veien for brøytingen. Jeg synes det er for dårlig av Stiftelsen at de ikke får gjort noe med en slik sak. Man må ikke glemme hvilken type beboere som er samlet her, sier Frp-politikeren.

Han mener Stiftelsen snarest bør gjøre noe med plasseringen, slik at søppelanlegget kan brukes. For de som er dårlige til beins, og må bruke enten sparkstøtting eller rullator, sliter skikkelig nå når søppelboksene er fjernet.

– Dette bør løses

Berg sier han har forsøkt å ta saken opp med Stiftelsen utleieboliger, men uten å komme noen vei med saken.

– Det nytter visst ikke uten å få media til å ta opp sakene, for vi har prøvd med både eldrerådet og andre – og nå synes jeg det er på tide at kanskje funksjonshemmedes fellesorganisasjon eller liknende kommer på banen. Det er ikke godt nok at de eldre ikke kommer seg til søppeltanken, sier Berg.

Fru Berg sier selv at det er vanskelig å få levert søpla, selv om man ikke er dårlig til bein.

– Jeg ser jo at ingen av de nærmeste naboene mine kommer seg til søppelboksen lenger, sier 88-åringen.

Stikk til Nilsen

Verken Svein eller Jenny synes det er noe godt argument at man har etablert en felles søppeloppsamling for at det skal bli enklere for dem som henter søppel.

– Jeg er den eneste som slipper bort til søppelboksen nå, sier Jenny, som tross alderen er lett til beins, men er bekymret for naboene sine.

– Nå må de ta tak i dette i Stiftelsen. Det er helt i orden med et felles sted for oppsamling av søppel, men da må de eldre klare å komme seg dit med søpla. Jeg synes det skal være lett for de eldre, og ikke nødvendigvis enklest mulig for dem som skal hente søpla, sier Frp-politikeren.

Han har, ikke uventet, et lite stikk til styrelederen for Stiftelsen, Ellinor Nilsen. Hun gikk som kjent ut av Frp-gruppa etter valget i 2015.

– Man må ikke glemme de svakeste bare man har kommet inn i et verv i posisjon, sier Berg, direkte myntet på at avhopperen fra Frp sikret Ap/SV/MDG-flertall ved konstitueringen og ble leder for den kommunale boligstiftelsens styre. Frp mente det var «oppgjør» for avhoppet etter valget.

Hverdagsmestring

Daglig leder Kjell Iver Suhr sier boligstiftelsen har tilrettelagt på flere forskjellige måter for at det skal gå an å komme til søppelboksen, men det vil tidvis være vanskelig når det sner.

– Vi har også gitt beskjed om at man kan si fra til vaktmesteren og få hjelp til å levere søppel. Samtidig skal vi ikke ta fra eldre alt av hverdagsmestring. Vi er interessert i at det skal være best mulig for dem som bor hos oss, avslutter Suhr.