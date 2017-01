377.000 valgte Alta lufthavn

Trafikkstatistikken over passasjerer og flybevegelser for Avinor for desember og året som var ligger nå ute. Her kommer det frem at totalen for Alta lufthavn i desember endte på 24.188 passasjerer (inkludert spedbarn), en nedgang på 5,9 prosent. Totalen endte flyplassen i 2016 på 377.294 passasjerer (inkludert spedbarn), en nedgang på 3,9 prosent.

Det betyr at Alta lufthavn er den lufthavnen som hadde størst andel passasjerer i Finnmark i løpet av 2016. Etterfulgt av Kirkenes med 314.555, en økning på 1,1 prosent og Hammerfest med 172.441 reisende, en nedgang på 1,7 prosent.

Ser man på totalen for Avinor, reise hele 51.546.091 passasjerer i fjør. Det er en økning på 1,6 prosent.