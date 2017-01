Nye 5000 liter melk rett i møkkakjelleren

Resultatet av kanselleringene er at de to melkebrukene på Årøya nok en gang har måttet åpne bunnventilen på lagertankene for melk. I dag gikk til sammen 5.000 liter i møkkakjellerne på brukene hos Rødberg Fellesfjøs og hos Kjell Olsen.

– Vi har fått beskjed om at det har vært for mye sjø til at ferga har kunnet ta med last, så den går tom mellom Alta og Nyvoll og kan ikke ta melkebilen med. Hos oss har det også være slaktedyr som skulle leveres, men det har heller ikke vært mulig å få den bilen over hit til øya, så dette må bli en kostbar sak for fylkeskommunen, sier bonde Karl Rødberg.

Han slår fast at været ikke har vært til hinder for at ferga Skaget har trafikkert Årøysundet, men siden den ennå ikke er ombygd slik at den kan ta på biler igjen, går den stadig bare med passasjerer. Rødberg sier han håper transporten med Skaget snart kommer i gang igjen.

– Jeg regner med at fylkeskommunen blir løpende orientert om statistikken for fergetrafikken Nyvoll-Kongshus, sier Rødberg.