Nå må hytta feies

Om kort tid vil alle eiere av fritidsboliger i Alta få tilsendt en sms der kommunen ber om at man svarer på en link for å registere sin fritidseiendom for fremtidig feiing av pipe og tilsyn av ildsted.

– Heretter blir det kontroll på samme måte som hjemme. Det er resultatet av en helt ny forskrift som har trådt i kraft, forklarer brannsjef i Alta, Knut Suhr.

Han sier det ligger et eget skjema på Alta kommunes hjemmeside som man kan gå inn på for registrering, hvis man ikke har mobiltelefon eller ikke kan nås på sms.

Feiing som normalt

Det er ingen forskjell på feiing av fritidsbolig og hus. Sjefen for feiervesenet, Fredrik Arnesen, sier det stilles de samme kravene til gjengelighet som for hus.

– Det skal være satt opp stige, og for at vi skal gå på taket skal det også være montert takstige. Det blir kanskje en utfordring for alle fritidshus, men det er altså et krav, opplyser Arnesen, som ser at det blir utfordrende å nå over de mange hundre hyttene og fritidshusene i kommunen.

– Vi må nok ta helgene til hjelp, antar Arnesen.

Han og feier Arve Ulvestad er klar på at feiing kan foregå selv om eier ikke er hjemme, men at det er viktig å stenge spjeldene. For den nye tilsynsdelen er det viktig at eier er tilstede.

– På tilsynsbiten, når man går over fyringsanlegget, ovner og piper, samt brannvarslere og brannslukkingsapparater, må eier være med, sier Ulvestad.

Skjema må fylles ut

Marit Wisløff ved forebyggende avdeling i brannvesenet forklarer at jobben nå starter med å registrere alle skorsteiner – for å planlegge feiing og branntilsyn. Hun forklarer at det i spørreskjemaet kommer opp relevante spørsmål knyttet til bygget som er registrert.

– Første bilde i spørreskjemaet er visning av bygget på kart, her er det viktig at man sjekker om det er rett bygning og om det er dette bygget man eier og skal registrere. Så er det samme krav til taksikring som for hus. Så skal man huske at det også er samme regler for slukkemidler og brannvarsler, sier Wisløff.

I skjemaet skal det også oppgis type skorstein, monteringsår og modell for ovn eller peis og hvor mye denne brukes i løpet av et år.