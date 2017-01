Observante lesere av Altaposten har registret at solstudioet i Bossekop har tatt seg god til å følge det nye kravet om alderskontroll for solstudioer, som trådte i kraft 1. januar. For fra nyttår er det ikke lenger tilstrekkelig å kun ha plakat om 18-års aldersgrense for ubetjente solstudioer. Kundens alder må kontrolleres før soling tilbys, og systemet for alderskontroll må oppfylle kriteriene som er gitt av Statens strålevern.

Daglig leder ved Sun2 i Alta, Steffan Johansen, forklarer at kjeden nå ruller ut en oppdatering til sine betalingsterminaler.

– Jeg fikk en epost fra kjeden om at maskinene blir oppdaterte i løpet av dagen. Sist uke kjørte de en test for å sjekke at alt fungerer, og nå rulles den ut til alle studioer i Norge, sier han.

– Hvordan fungerer det i praksis?

– Kunden registrerer seg med personnummer, telefonnummer og så videre. Etterpå kan de laste ned en app til telefonen som de bruker for å motta en kode for betaling, forklarer Johansen.

– Hva tenker du om at reglene skjerpes inn?

– Det er et nødvendig grep for at man skal kunne drive ubemannet. Det er en dyr investering og vi bytter ut for tredje gang nå. Men jeg er positiv til det nye regelverket uansett. På denne måten kan vi få bort de som ikke driver seriøst i bransjen, avslutter Johansen.