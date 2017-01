– Domstolene er jussens stebarn

I romjula delte Altas sorenskriver Bjørnar Leistad sin bekymring for første halvår 2017. Med bakgrunn i trange økonomiske rammer og bemanningsstopp ser Leistad at han som dommer kan bli tvunget til å gi dømte kriminelle strafferabatter den kommende tiden. For med for få dommere vil saksbehandlingstiden ved tingretten gå opp. Og på et tidspunkt skal dømte etter loven ha strafferabatt for unødvendig lang saksbehandlingstid.

Propp i systemet

Ved Domstoladministrasjonen deler kommunikasjonsdirektør Erling Moe Leistads bekymringer.

– Vi ser at domstolene er juss-sektorens stebarn. Politiet og kriminalomsorgen stikker av med de store pengene, mens domstolene eksempelvis for 2016 og 2017 er tatt ned til sammen 36,5 millioner på drifta. Det kan føre til at vi får en propp i systemet, når deler av sektoren får store midler mens andre blir utsatt for nedskjæringer, sier Moe.

Tanken er at et større, pågående digitaliseringsprosjekt skal gi en innsparing.

– Men effekten fra dette prosjektet kommer ikke før tidligst i 2018. Og hvor stor effekten blir er usikkert. Domstoladministrasjonen må inntil da forholde oss til trange rammer. Derfor har vi innført tilsettingsstopp og bemanningsreduksjon, noe som igjen rammer blant andre domstolene lokalt. Og det vil kunne gi konsekvensene Leistad skisserer overfor Altaposten, sier Moe.

Rammer «folk flest»...

– Leistad mener det politisk sett er lettere det som gir mer synlig politi og kortere soningskøer, enig i det?

– Jeg tror Leistad har rett, for konsekvensene av få dommere gir ikke en like synlig, umiddelbar effekt. Men det kan få konsekvenser for folk flest, for næringslivet og for folks rettsfølelse. Blir ventetiden for en sivil sak halvannet-to år, så rammer det folk som har et behov for å få sine tvister rettslig avgjort. Å vente lenge for å få opp en sivil tvist er kritisk for mange innbyggere og næringslivsaktører.

– Kan det også føre til strafferabatter for dømte kriminelle?

– Det er opp til den enkelte dommer å vurdere. Men vi har sett eksempler på at det må gis strafferabatter der saker ligger lenge. Det er helt klart ikke en ønskelig situasjon.

– Har politikerne forstått at dette blir en konsekvens av trange budsjettrammer for domstolene?

– Det vet jeg ikke. Vår jobb er å vise politikerne hva som blir konsekvensen av såvidt trange driftsrammer.

– Dette skjer mens «Lov og orden-partiet» Frp sitter med justisministeren. Tanker om det?

– Jeg vil ikke gi noen vurdering av enkeltparti, men fra regjeringshold har det vært vanskelig å få ut det vi mener skal til for å ha en optimal drift av domstolene, sier Moe.