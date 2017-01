- Vern kun på papiret

Denne helgen arrangerer Natur og Ungdom, Norges største miljøvernsorganisasjon for ungdom, landsmøte i Fredrikstad. Her er fire medlemmer fra Alta Natur og Ungdom med, og de føler seg klare for de politiske sakene som vil komme i 2017.

- 2017 blir et utrolig tøft og hektisk år. Både Lofoten, Vesterålen og Senja skal opp igjen på ny, samt som at vi enda har Nussir-saken på agenda. Lokale saker som oppdrett i Altafjorden vil fylle planene våre dette året, sier fylkesleder Kamilla Elene Samuelsen, i en pressemelding.

- Altafjorden er, vedsiden av Repparfjord-saken, veldig viktig og prioritert av ungdommen. At det i det hele tatt vurderes å åpne et lakseslakteri i munningen av Norges beste laksefjord er helt utenkelig, fortsetter hun.

Også øverste leder for organisasjonen varsler sterkt fokus på regjeringens evaluering av vern av vassdrag og nasjonale laksefjorder. Ingrid Skjoldvær sier at Natur og ungdom ikke kan se at dumping av gruveavfall i Førdefjorde og åpning av gruvedrift i Kvalsund ligner på noe vern.

- Norge er forpliktet til å gjenoppbygge og utvikle laksebestandene våre, men vi kan ikke forvente at våre bestander skal bestå når vi forer dem med giftig gruveavfall, lakselus og oppdrettsgener. Ordningen skal gi særlig beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter i vassdragene, men det er vanskelig å forstå hvordan det å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er særlig vern, sier Skjoldvær, leder i natur og ungdom, i en pressemelding.

Hun mener det trengs en trekke konkrete tiltak for at beskyttelsesordningen skal ha reell virkning og nevner blant annet konkrete tiltak og klare krav til næringene. I tillegg peker hun på at grensene for laksefjordene er for nære munningen til elvene.

Selv om det blir et hektisk år, er ungdommene spente på jubileumsåret som kommer.

- Det vil nok bli litt ekstra stemning i året som kommer, i og med at Natur og Ungdom fyller 50 år i år. Vi vil bruke anledningen til å l lære mer om hva tidligere aktivister har gjort, og er utrolig spente på året som kommer, sier Hanna Marie Hatlen, styremedlem i Finnmark Natur og Ungdom.