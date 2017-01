- Tar ikke fattige barn på alvor

- Barnefattigdom synes jeg de på rådhuset tar alt for lite på alvor. Ordningen hvor barnefamilier kunne søke om kontigentbidrag skulle vært i sving 1. januar. Men så langt vedder jeg på at ordfører og administrasjon har gjort null og niks med saken, er dommen fra Venstres gruppeleder Trine Noodt.

Noodt sier at allerede i mai 2016 tok Venstre opp saken og ba om redegjørelse for hvordan ordfører/administrasjon har fulgt opp kommunestyrets vedtak om kontigentbidrag for barn i lavinntekstfamilier.

- Vi skulle få en sak til neste formannskap, den 6. juni, der formannskapet enstemmig vedtok at en ordning skulle være på plass den 1. januar 2017. Er dette gjort, spør Noodt.

Ikke tjent ett øre

Når det gjelder økningen av SFO-prisen til 2900 per måned mener Noodt at den er både usolidarisk og en fiasko med tanke på å skulle øke kommunens inntekter.

- Det eneste Alta kommune presterer er å presse de med lavest inntekt ut av SFO, og dermed sparer ikke kommunen et rødt øre. På landsbasis bruker 60 prosent av elevene SFO. I Alta er bruken 40 prosent. Den var på 50 prosent da vi startet med prisstigningen, hevder Venstre-politikeren og legger til.

- Ikke engang Oslo har så høye priser som Alta. Der koster SFO for de med lavest inntekt under 1000 kroner per måned. Og nå vil sikkert ordføreren spørre hvorfor ikke jeg fikk ned prisen da jeg satt i posisjon. Til det vil jeg si at Venstre var alene om å ønske stagnasjon i SFO-prisen.

Trine hevder at hun og partiet i november stilte spørsmålstegn ved SFO prisen i kommunestyret.

- Ordfører svarte at det ville hun ikke svare på "fordi det var en budsjettsak til desembermøtet". I desembermøtet foreslo Venstre å senke SFO prisen. Ap med posisjon støttet rådmannens innstilling med en prisøkning til cirka 2900 kroner. Dette tvinger blant annet de med dårligst råd til å bli hjemme med barn, fremfor å komme seg ut i jobb, tordner Noodt.

- Men det er jo lov å snu, når man ser at hensikten ikke ble slik man ønsket.

Ordfører Monica Nielsen og gruppeleder i Ap, Ole Steinar Østlyngen, har fått muligheten til å kommentere saken søndag, men ordfører Nielsen skriver i en melding at partiet vil komme med en uttalelse mandag.