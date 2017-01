Fem lovnader til norske barn

Barn i Norge skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet. Det er én av fem lovnader fra statsminister Erna Solberg (H).

Høyre-lederen brukte hele sin tale til partiets felleskonferanse på Sundvolden Hotel søndag til å snakke om hvordan hun vil jobbe for å styrke barns rettigheter hvis det en ny borgerlig valgseier i høstens valg.

Det skal skje på fem måter: Barn skal ikke mobbes, barn skal gå på en skole som gir dem verdens beste muligheter, barn som har det vanskelig, skal få god hjelp, barn skal ikke utsettes for vold og overgrep, og barn skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet.

– Vi skal sørge for tøffere lover mot mobbing. Skolene skal ha en klar plikt til å forebygge mobbing, og til å ta tak i mobbesaker raskt. Det skal alltid nytte å si fra, sa Solberg i talen.

– Reaksjoner mot skoler som ikke følger opp, skal bli mye tøffere, understreket hun.

Fattigdom

Videre lovte Solberg at Høyre skal fortsette å utvikle skolepolitikken.

– Derfor skal vår neste store reform i skolen være tidlig innsats. Det innebærer at barn som blir hengende etter, tidlig skal få ekstra hjelp for å holde tritt med undervisningen, forklarte hun.

I erkjennelse av at flere barn enn før vokser opp i fattige familier, vil statsministeren også gi barn mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet.

– Sammen med frivillige organisasjoner jobber vi for at fritidsaktiviteter skal være tilgjengelig for alle. Vi må unngå at det å vokse opp i en fattig familie fører til isolasjon for barna, sa Solberg.

Hun fremholdt at målet med satsingen er å gjøre Norge til «verdens beste samfunn for barn å vokse opp i».

Valgkamp i gang

Solberg kickstartet i helgen Høyres lange valgkamp. I en tale til Vestfold Høyre lørdag trakk hun opp de fire temaene hun håper skal gi partiet en ny valgseier og et fornyet borgerlig flertall i valget 11. september.

De fire temaene er å skape flere jobber, satse på kunnskap i skolen, trygg omsorg og raskere behandling, og å styrke forsvar og beredskap.

– Dette er de fire temaene vi har valgt ut som hovedsaker, sier Solberg til NTB.

Samtidig ba hun partifellene vente seg kritikk fra opposisjonen under fire overskrifter: Ulikhet, byråkratisering, sentralisering og «for lite, for sent».

Solberg hadde følgende oppfordring:

– Hvis vi husker å snakke om våre valgkampsaker, kan de snakke om disse tingene. For da skjønner folk hva vi snakker om. Da vinner vi også valget. (©NTB)