– Vi har leita etter toppformen i snart 50 år

Slentrende inn kommer en broget samling trimmere. Noen med grått hår, andre med langt hår, noen har ikke hår. Ganske lite iallefall.

– Ja, vi har vel funnet ut at aldersspennet fra den yngste til den eldste er på rundt 50 år, ler Terje Johnsen og Øystein Opgård. Sistnevnte er 75 år. Han drar på seg de velbrukte knebeskytterne, mens han skotter opp på en av de yngste i forsamlingen. En mørkhåret kar som Altaposten synes ligner umiskjennelig på:

– Olsen?

– Ja. Jakob, smiler 24-åringen, som har funnet treningsgleden sammen med dalingene via kjæresten Katrine sin bestefar, nettopp han Øystein.

– Det er artig å være her, forklarer Jakob enkelt.

En som er i mellomsjiktet aldersmessig er Turid Johnsen. 46-åringen har trent med volleyballgruppa siden hun var tjue. Og når man tenker etter så er det ganske unikt at Johnsen faktisk ikke behøver dra ut av bygda for å oppfylle livets mer eller mindre nødvendige gjøremål. Turid jobber i barnehagen i bygda, hun kan handle mat på nærbutikken og hun har masse treningsmuligheter rett utenfor stuedøra. Og volleyballen har hun altså drevet med to ganger i uka, nesten helt siden hun la håndballen på hylla som ungdom.

– Det er både artig og fin trim, smiler Johnsen som har både mamma, pappa og lillesøster Eva med i volleyballgruppa. Sa vi familiebedrift...?

Lite skader

Bodil Mannsverk skyter inn at skadene er få, ettersom det ikke er noen kroppskontakt i ballspillet. Og skulle uhellet være ute, er jo uansett ikke hjelpen langt unna. Lege Arve Østlyngen, som er bosatt i Dalen, dukker nemlig også opp i gymsalen. Der han har byttet ut den hvite legefrakken, med sort treningsbukse.