Værfast og redd Tove fikk både mat og brøytebiltur

- Endelig hjemme etter 12 timer på sykehusbesøk, 20 minutter av dem var jeg faktisk på sykehuset. Resten av dem tilbragte jeg på veien i bilen. Tror det her var min siste tur til Hammerfest sykehus, heretetr skal jeg benytte meg av fritt sykehusvalg, skriver Tove Dahl på facebook fredag kveld.

Dramatikk over Sennalandet Brøytemannskapene vurderte å søke tilflukt for kolonnen på brøytestasjonen.

Dahl var en av dem som ble rammet av uværet over Sennalandet fredag ettermiddag. Mens det var fullt kaso med utforkjøring og mer til i selve kolonna oppe på fjellet, stod Dahl fast på andre sida av bommen i Repparfjorddalen. Og det var en langt fra behagelig opplevelse. Selv om hun hadde med seg ekstra klær, føltes fjellet alt annet enn innbydende der hun stod innhyllet i snøfokken.

– Jeg følte meg redd, ikke minst fordi da jeg ringte 175 fikk jeg beskjed om at jeg måtte stå der hele natta. Og dette var rundt klokka tre på ettermiddagen, sier Tove som ikke hadde mere mat og som var redd for om hun ville kunne bakke hele natta med dieselen som var på tanken.

– Matpakken spiste jeg opp da jeg startet fra Hammerfest. Og hvor lenge jeg kunne stått med bilen på vet jeg heller ikke. Så bilkyndig er jeg ikke, sier Tove til Altaposten lørdag. Timen på sykehuset var fredag klokka 11. Etter bare tjue minutter var hun ferdig og startet på hjemturen.

– Jeg var glad jeg kunne starte hjem tidlig, fordi jeg fryktet at været skulle bli dårlig. Da jeg kjørte over fjellet på morran var det åpent over fjellet, men jeg synes likevel ikke det var noe trivelig vær og jeg skjønte at det fort kunne bli verre, sier hun.

Dobbelt opp med mat

Da Tove kom til bommen var det bare noen få biler foran henne. Etter som timene gikk ble køen bak henne lengre. Ifølge Tove kom det flere brøytebiler til bommen og snudde. Hver gang trodde Tove at det var deres tur til å komme over fjellet. Men da hun ringte 175 etter flere timer fikk hun altså beskjed om at fjellet var stengt.

– Til Skaidi kunne vi heller ikke kjøre fikk jeg beskjed om, for der stod en lastebil og sperret veien. Ikke hadde jeg turt det heller med min lave personbil. Jeg trodde ikke jeg skulle klare å komme meg til bommen da jeg kom fra Skaidi flere timer tidligere, sier Tove som etter dette sendte ut en fortvilt melding på Facebook, hvor hun sa fra om at hun stod fast på fjellet uten mat eller drikke.

– Da fikk jeg beskjed fra en venninne av meg om at mannen hennes, brøytebilsjåfør Raymond Andersen, skulle komme med mat til meg. Men før han rakk å komme hadde Katrine Pettersen, som stod i kolonna bak meg, kommet bort med masse mat og godteri. Hun skulle til hytta og hadde handlet masse mat i Hammerfest etter at hun hadde vært på sykehuset, ler Tove.

Fikk brøytebiltur

Så da enda brøytebilsjåføren kom med forsyninger, så livet straks lysere ut. Ikke minst fordi hun nå fikk vite at det ville gå kolonne over likevel.

– Jeg fikk endatil bli med Raymond over fjellet for å hente kolonna som stod ved Leirbotnvannet. Min bil var kald og det var minus 12 og vind ute så det var ikke så koselig å sitte der å vente, forteller hun.

– Så da ble du å sitte på frem og tilbake over Sennalandet i uværet, mens du kosa deg med mat og godteri?

– Ha-ha-ha. Ja. Det ble noen turer over fjellet den dagen og da jeg omsider kom hjem i går kveld kunne jeg se humoristisk på situasjonen.

– Mener du fortsatt aldri mer sykehuset i Hammerfest?

– Jeg skal ikke si aldri, men at jeg vil benytte meg av fritt sykehusvalg i større grad er det ingen tvil om. Jeg kjenner jeg blir forbannet over at vi må ta denne turen i all slags vær, for både små og store ting. Mye kunne garantert vært ordnet i Alta, mener Dahl.