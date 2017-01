Ikke stor, men liten by

Kommunalleder Oddvar Konst sier at det nok har vært tatt litt mye Møllers Tran før beskrivelsen av den nye kommende drabantbyen i fredagens oppslag i Altaposten. I oppslaget går det fram at kommunen nå igangsetter detaljplanlegging for en trinnvis utbygging av Skoddevarre boligfelt i Alta. I Altaposten omtale kom det fram at Skoddevarre-feltet skulle få 3000 boenheter, det vil si mellom 5000 og 10.000 innbyggere.

Blir stor

Uansett er det snakk om en ny drabantby i Alta med så mange innbyggere at den i finnmarkssammenheng vil være på størrelse med en middels finnmarkskommune. Antall innbyggere i Skoddevarre-bydelen er per i dag kun usikre estimat. I kommuneplanen er det gjort et estimat på rundt 650 boenheter med en fordeling der 40 prosent er konsentrert, 40 prosent rekkehus og 20 prosent eneboliger. I bolignotatene er dette fulgt opp.

– Med 700 boenheter og 2,7 personer pr boenhet, som tidligere var snitt for Alta, vil det dermed kunne bli i underkant av 2000 mennesker der.

Med 1000 boenheter nærmer vi oss 3 000 mennesker. Vårt snitt pr boenhet nærmer seg landssnittet som er lavere. Altså færre mennesker pr boenhet, sier Konst, men legger til at endring mot mer konsentrert bebyggelse kan gi en betydelig økning av antall boenheter.

– Vi kan selvsagt nå et høyere antall boenheter ved å fortette ytterligere, og gjennom detaljplan. Til sammenligning viser et utdrag fra befolkning i Gakori/Hjemmeluftmyra – hvor det i hovedsak er eneboliger – at her bor rundt 2000 mennesker, forklarer sjefen på planavdelingen, kommunalleder Oddvar Konst.