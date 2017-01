Klipper til hjelp for MS-syke Hilde

– Det er klart vi ville være med og hjelpe Hilde Amundsen til Moskva, forteller lærling Linn Amundsen ved Monasalongen, som vil gi prosenter av overskuddet i januar til Hildes stamcellebehandling. Det er nå 281.066 kroner på kontoen. Budsjettet er på 500.000, så det mangler fortsatt litt.

De to jentene har samme etternavn, men er ikke i slekt. Men de er unge Alta-jenter med drømmer og forventninger. Linn er frisørlærling og har krøllet og stylet håret til Hilde, som om litt over to måneder skal gjennom en svært tøff behandling.