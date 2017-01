Buss med 40 ungdommer fra Alta veltet etter utforkjøring

En buss med flere ungdommer fra idrettslaget Frea IL veltet ved Myrslett, like nord for Storslett. Bussen skal ifølge Framtid i Nord ha blåst over ende. Ifølge FiNs reporter på stedet Kjetil Nielsen Skog er det «ekstremt» mye vind i området.

Ungdommene var på vei til Tromsø på håndballturnering, etter hva Altaposten forstår.

Ifølge politiet var det omkring 40 ungdommer om bord på bussen. Troms politidistrikt melder på Twitter at ingen skal ha blitt skadd.

– Buss tippet rundt på siden. Mange ungdommer i bussen. Nødetater er på stedet, skriver politiet i 11-tiden.

I en ny melding like etter skriver Troms poltiidistrikt at ingen ble skadd:

– Vedr. bussulykken. Ingen skadde. Alle gått over i ny buss. Svært glatt på stedet og mye vind.

Brukte belte

Framtid i Nords Kjetil Nielsen Skog sier til Altaposten at ungdommene etter hva han har forstått brukte setebelte:

– Det ble sagt av sjåføren til andre på stedet at det hadde gått mye verre om ikke ungene hadde hatt belte på seg. De aller fleste, om ikke alle satt med belte på.

– Ungene virket preget, de klatret ut av takluka for å komme seg ut av bussen, forteller Skog til Altaposten.

Såpeglatt

Nina Opgård Løknes, reiseleder for Alta IFs gutter 16, befant seg i Alta IFs buss som kom like etter. Ifølge henne var det såpeglatt på veiene.

– Sjåførene kjører veldig sakte nå. Det kan se ut til at bussen bare har glidd sakte ut av veien, forklarer hun til avisa.

Altaposten kommer med mer.