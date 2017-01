En buss med rundt 40 ungdommer fra idrettslaget Frea IL veltet fredag formiddag ved Myrslett, like nord for Storslett. Bussen blåste ut i grøfta og veltet her.

Skjønte at det ville gå galt

Tre Frea-lag, Jenter 11 og Gutter 11 samt Jenter 14-laget til Frea, befant seg i bussen da den veltet. Sammen med dem var fire voksne reiseledere.

En av disse, Heidi Nilsen Røst som også er trener for J14-laget til Frea IL forteller at det virket som hele gikk i sakte film:

– Bussen hadde lav fart, sjåføren bremset helt ned, men vinden var så sterk at han ikke kalrte å holde den på veien. Vi så at det ville gå galt, og var forberedt på at «nå sklir vi ut». Da vi kom uti grøfta fotsatte bare bussen å velte sakte over, som i sakte film, sier Nilsen Røst.

– Det var ingen som ropte eller noe slik, plutselig lå vi bare på siden. Noen av de minste ble redde og begynte å gråte. Men samlet sett gikk det veldig bra.

Det ble raskt klart at alle var uskadd.

– Det var vel bare jeg som ikke hadde belte på, da jeg akkurat hadde byttet plass med en som ble bilsyk. Men til tross for at jeg var uten belte gikk det helt fint, jeg bare ramlet ned på siden, sakte, og slo meg ikke i det hele tatt. Bussen virket heller ikke å ha fått store skader i velten, sier hun.

Ble redde

Ungene klatret ut fra takluka, og ble tatt med til Sonjatun i Nordreisa, hvor de fikk samlet seg. Røst forteller at barna og ungdommene skal sjekkes, og at det skal avgjøres hva som skjer videre.

– Ungdommene har det greit nå, noen var jo litt redde, ikke minst de små. Men nå virker det å gå greit med alle. Flere av dem har jo lyst til å dra videre, til turneringen, men vi må først finne ut om det er noen av dem som ønsker å dra hjem. Om så, da må vi bare gjøre det vi kan for å få dem hjem. Vi skal ta en avgjørelse på dette nå, sier hun til Altaposten litt før klokka 12.

Beste sjåføren

Røst roser sjåføren:

– Han kjørte rolig og forsiktig hele veien. Og da hendelsen foregikk så jeg at han gjorde det han kunne for å holde bussen på veien. Han har gjort en god jobb – beste sjåføren vi har, sier Røst.

– Men det blåste noe helt sinnssykt der. Han hadde ikke sjans til å holde bussen på veien.