Stråler om kapp med nordlyset

– Jeg er svært glad for å ha fått bookinger fra vintercruise. Hvis tallene slår til, kan det bli en økning på 200-300 prosent denne vinteren, sier Trond Strifeldt på Pæskatun.

Økningen kommer spesielt i februar og mars. Det er den nye satsingen, nordlyscamp, som har slått så godt an blant de tyske cruisepassasjerene som kommer til Alta denne vinteren med skipet Aidacara. Skipet tar 1.200 passasjerer og kommer til Alta for første gang denne vinteren, og da hele fire ganger. Om 21 dager starter vintercruisene opp for i år, med 12 cruiseskip og nesten 18.000 passasjerer. Nytt av året er at tyske Aida cruise for første gang har lagt Alta inn som destinasjon.

– De har allerede fullbooket til oss. Vi kan ta 150 på besøk i slengen, opp til 300 per kveld, forklarer Strifeldt.

På nordlyscampen på Pæskatun blir gjestene tatt imot, de speider selv etter nordlys, og venter på det. I mellomtiden får de se skifershow og nordlysshow på lerretet.

– Så forteller Ellinor (Strifeldt, journ.anm.) om «Livet i lavvoen». Det liker turistene veldig godt. De liker å høre på når vi som er innfødte forteller om livet her, forteller han.

Strifeldt forventer også stor økning i skiferturene i vinter.

– Det ser ut til å kunne bli 50 prosent økning på de som vil oppleve Altaskiferens historie og virke. Det er helt klart at nordlysturismen til Alta har økt. Og så er det artig å se at turistene vil gjøre andre ting også. I går var vi for eksempel på isfisketur i 30 minus med 25 italienere som bodde på Gargia fjellstue. Det syntes turistene var veldig eksotisk, vi hadde en flott tur, sier Strifeldt.

Han sier det betyr mye for småbedrifter som hans at Gargia trekker dem inn.

– På den måten gagner det oss begge, og turistene får en bedre opplevelse, sier han.

Pæskatun har blant annet investert i ny buss for å ta hånd om den store generelle økningen.

– Vi ser også en økning i booking som skjer der og da, ved at de ringer fra turistinformasjonen og har hele grupper som har lyst å komme hit, sier han fornøyd.

Berømmer leverandørene

Northadventure kan bekrefte at det blir et godt vintercruiseår. De lokale leverandørene leverer.

– Nordlys, hund og ishotellet selger aller mest. Men i år prøver vi fatbike, trugeturer, konsert i Nordlyskatedralen. Så har vi nye, spennende nordlystur på Pæskaturn, nordlystur med båt og tur til Tappeluft, sier Henriette Bismo Eilertsen.

– Vi har en økning fra ifjor, så vi er nå omtrent som i 2015, forteller hun.

Det er likevel ikke like bra som rekordåret 2014.

– Du kan si, 2014 ble så bra, at vi hadde så mye å gjøre med å ta unna, og klarte ikke ta hånd om nytt salg så mye vi burde. Nå har vi vært mer på offensiven med salg, forteller hun.

Hun berømmer de lokale leverandørene.

– Vi har dyktige, fantastiske leverandører, som stiller opp. Det er stor konkurranse for å få disse båtene til Alta, og da er det viktig at vi leverer. Og det gjør leverandørene i Alta, skryter hun.

Hun trekker også frem evnen til å omstille seg og skape nytt. Det har også kommet flere leverandører på banen.

Fatbike og truger

– Når vi får fire båter fra Tyskland, og om vi klarer å skaffe nok tyske guider. Vi er litt spent på det, sier Henriette Bismo Eilertsen.

Hun oppfordrer nye leverandører om å ta kontakt.

– Det tar ofte litt tid, gjerne to-tre år fra vi sender inn turene første gang, til cruiseselskapene tør å satse, forklarer hun.